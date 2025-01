Muchos artistas han logrado abrir negocios en Cundinamarca. Un caso muy conocido es el restaurante de Isla Morada, que era propiedad de Andrés Cepeda, pero Pipe Bueno y Luisa Fernanda W no se quedaron atrás y abrieron su propio establecimiento en Cajicá, llamado Rancho MX.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rancho Mx (@elranchomx)

El lugar ha ganado fama por tener una temática ligada a la cultura mexicana, por lo que varias de sus preparaciones tienen nombres e ingredientes del país azteca. No obstante, muchas personas interesadas en ir allí no lo hacen, ya que no saben cuánto dinero necesitan para un almuerzo o una cena.

De acuerdo con el menú que está disponible en la página web del restaurante, estos son los precios que tienen algunos platos en el Rancho MX:

Picada Rancho MX (4 a 6 personas): 199.000 pesos.

Lomo azteca (350 gramos): 85.900 pesos.

Salmón (259 gramos): 79.900 pesos.

Pollo parrilla (350 gramos): 57.900 pesos.

Tomahawk angus (1.000 gramos): 599.900 pesos.

(Vea también: Cuánto vale comer en el restaurante La Granja, de Tenjo, ubicado a 40 minutos de Bogotá)

Picaña al josper (1.000 gramos): 499.900 pesos.

Arrachera a la tampiqueña (350 gramos): 129.900 pesos.

Costilla de cerdo en BBQ de chipotle (450 gramos): 89.900 pesos.

Burro gratinado: 69.900 pesos.

Chimichanga: 59.900 pesos.

¿Cómo llegar a Rancho MX desde Bogotá?

Para aquellos que buscan la vía más rápida, la Autopista Norte es la mejor opción. Diríjase hacia ese establecimiento por esta importante arteria vial, pasando por el peaje de los Andes. Continúe por la carretera hasta la salida hacia Cajicá, donde deberá tomar la variante que conecta con Zipaquirá.

Rancho MX —que tiene precios parecidos al restaurante Arrogante de James Rodríguez— se encuentra ubicado a pocos kilómetros sobre esta vía, en la vereda Chunugua, fácilmente reconocible por su llamativa fachada y parqueaderos.

Lee También

¿Qué días atienden en Rancho MX?

Los horarios de atención de Rancho MX varían ligeramente dependiendo del día. Durante la semana, el restaurante suele cerrar más temprano, mientras que los fines de semana extiende su atención para que los clientes puedan disfrutar de una velada más larga.

Según su portal web, este es el itinerario:

Lunes a miércoles: 12:00 p. m. a 10:00 p. m.

Jueves: 12:00 p. m. a 11:00 p. m.

Viernes y sábados: 12:00 p. m. a 3:00 a. m.

Domingo: 7:30 a. m. a 10:00 p. m.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.