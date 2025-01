Crepes & Waffles es quizás el restaurante al que más le hacen filas los colombianos, pues sus negocios, en su mayoría ubicados en centros comerciales, permanecen llenos y son muy apetecidos gracias a los deliciosos platos que se encuentran en el menú. El negocio además tiene locales en Chile, Panamá, Ecuador, España y México.

El restaurante tiene bastantes seguidores y ahora se ha vuelto tendencia que ‘influencers’ gastronómicos visiten sus sedes para explorar la carta y descubrir nuevos platos, que incluye recetas artesanales y un ambiente familiar. De hecho, con cierta frecuencia, la reconocida cadena tiende a sacar nuevos productos en su menú o a cambiar sabores de temporada disponibles por varios meses.

Ahora, por medio de un video de TikTok, se hizo viral un nuevo sabor de helado de temporada que cambió por el que estuvo presente en la época navideña, el cual constaba de vainilla, cerezas negras, almendras y especias.

Cuál es el nuevo sabor de helado que anunció Crepes & Waffles

Ahora, para el primer mes de 2025, Crepes & Waffles anunció ‘Bananísimo’, un helado de banano con crema de chocolate y avellanas. La noticia desató todo tipo de reacciones y hasta armó un completo debate entre los clientes del famoso restaurante.

Algunos lo catalogron como delicioso y fresco, pero otros aseguraron que no les gustó y que preferían que volviera el que estuvo durante el cierre del año pasado.

“Yo soy fan de Creeps, pero esta vez si no me gustó el sabor de temporada, muy dulce y el sabor nada diferente a jugo de banano. No es de mi gusto, esperaré el próximo”, dijo una usuaria de Instagram.

“Qué vuelva el dulce de leche”, “yo lo probé, muy rico. Básicamente lo estrené yo, estaba nuevo en el molde de la vitrina, dejen el de maracumango, no lo quiten”, “si por mi fuera, el de Navidad siempre estaría en la carta”, fueron los debates que hubo en las redes de Creeps.

