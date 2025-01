La cantidad de frentes de obras en Bogotá traen consigo grandes avances para la ciudad, pero también golpes para comerciantes, ya que donde hay trabajos se presentan grandes cierres que terminan afectando las ventas y, por ende, el futuro de decenas de negocios.

Así ocurrió con el famoso restaurante de Lecoco Café, que es una cafetería también y que ha sido muy conocido sobre todo en el norte de Bogotá, con dos sedes en Usaquén y Chapinero. Ahora, el dueño del icónico negocio publicó un video en sus redes sociales dando la noticia de que cerrarán uno de sus reconocidos puntos.

(Vea también: Reconocido restaurante de Chapinero (Bogotá) cerrará y desde ya extrañan sus platillos)

“Este video es para lamentablemente informarles que nuestra sede de Usaquén no va a operar más. Después de 4 años muy bonitos que estuvimos acá decidimos no renovar el contrato esto es porque, como muchos de ustedes saben, Usaquén está en unas obras tremendas desde hace más de un año, unas excavaciones, tienen todas las calles bloqueadas, eso no avanza y apenas va el 30 % de la obra. En realidad nos ha afectado mucho”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Le Coco Café ☕️ PIZZA & PASTA (@lecococafe.bog)

Dónde queda la sede de Lecoco Café que seguirá funcionando en Bogotá

Además, el propietario del restaurante contó qué piensa hacer de cara al futuro e informó que mantendrán la sede de la zona G en Bogotá, que es la más grande que actualmente tienen.

“Ya no es tan placentero venir a Usaquén como era antes, el parque está cerrado la mayoría de tiempo. Vamos a ver si depronto nos vamos a otra localidad de Bogotá o depronto a otra ciudad de Colombia. Si tienen alguna idea, háganlo saber. Gracias a todos los que nos visitaron durante estos 4 años, esto fue un sueño realidad, acá pasamos de ser un cafecito a ser un restaurante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.