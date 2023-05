Cuando se habla de hacer las labores del hogar hay oficios que son odiados por muchos como lavar los platos y ollas de la cocina, no muchos disfrutan el proceso que se debe hacer para dejar todo reluciente, aunque también existe un paso a paso para hacerlo de una manera más rápida.

(Vea también: El beneficio del jabón Rey para lavar el cabello y la cara, ¿verdad o mito?)

Aunque parezca imposible, esta labor tan dispendiosa tiene detrás toda una lógica, pues hay un orden correcto y metódico de hacerlo, no solo para evitar que se ensucie todo con grasa, sino también para agilizar el proceso. Un dato que también hay que conocer es que hay 3 errores muy comunes que se pueden cometer y que pondrían en riesgo la salud de las personas.

Cuál es el orden para lavar los platos

A continuación enseñamos la manera y el orden correcto para lavar la loza:

Cristalería

Las razones por las que se debe lavar primero es porque si se deja para el final podría romperse debido a todo el peso que tendría encima. Por otro lado, también hay que tener cuidado cuando se están fregando con jabón pues pueden ser muy resbaladizos y hacer que se quiebren.

Vasos

Aunque el paso de los vasos va junto con la cristalería, se deben lavar de manera inmediata para evitar que la grasa de los otros trastes caiga sobre ellos, pues puede ser demasiado complicado quitar toda la grasa de ellos, sobre todo de los que son plásticos.

Cubiertos

Muchas veces las personas los dejan de últimos, pero la verdad es que al ser unos implementos que no ocupan demasiado espacio se deben fregar a continuación de los vasos. Un dato que hay que tener en cuenta es no tallar mucho para no dañar el brillo del pulido que hay en ellos.

Lee También

Tazones y platos

Cuando se inicia con los platos hondos es importante comenzar de arriba hacia abajo para despejar el lugar. En ellos es crucial eliminar todo el resto de grasa, pues es común que se acumulen capas de comida que no son fáciles de lavar.

Platos pandos para servir

En este tipo de trastes es más común la acumulación y las manchas de grasa, por lo cual se debe tener en cuenta un ‘tip’ para poder eliminarlas, el cual es utilizar agua tibia casi fría y una pizca de bicarbonato de sodio antes de pasar el jabón.

(Lea también: ¿Cómo limpiar un colchón? Una guía para mejorar la salud y prolongar su vida útil)

Ollas y sartenes

Como era de esperarse, las piezas más grandes que se usan al momento de cocinar van de últimas, pero no por eso son menos importantes, también se deben lavar muy bien, pues son los implementos que más grasa y restos de comida acumulan.

Hay que tener en cuenta que con los sartenes hay que tener mucho cuidado, pues el teflón puede desprenderse o dañarse.