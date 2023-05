Medline Plus indicó que el cabello seco usualmente está asociado con descuidos en la higiene capilar, lavado excesivo, uso de champús fuertes, secadores o aire seco derivado del clima.

Para mantener una apariencia suave, brillante e hidratada existen diferentes remedios naturales que incluyen mascarillas e infusiones. No obstante, uno de los tratamientos más famosos es el de lavar el cabello con cerveza.

‘The Beer Times‘ señaló que la cerveza se ha usado desde el antiguo Egipto y en la actualidad es recomendada por estilistas de todos los niveles profesionales. Además, explicó que no es necesario usar la marca más cara, sino que es preferible que sea una con bajo porcentaje de alcohol o incluso que no tenga.

Sin embargo, el portal agregó que es importante una alimentación sana, balanceada (vitamina C) y beber mucha agua para mantener el color y estimular el crecimiento del cabello.

Cómo se debe aplicar la cerveza en el cabello y cuánto se deja