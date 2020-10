A pesar de que no hay evidencia de que el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, se pueda transmitir por medio del agua, lo que hace que lugares como playas y piscinas sean riesgosos es la cantidad de gente que asiste, apuntó Infobae.

Por el momento, “no hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través del agua en piscinas, jacuzzis, spas o áreas de juegos acuáticos”, afirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., citados por el informativo.

De acuerdo con la organización estadounidense, muchas de estas instalaciones son tratadas con cloro y otros productos químicos, lo que “debería inactivar el virus en el agua”, señaló el portal nombrado.

Aunque todavía no se conoce todo sobre el SARS-CoV-2 y su supervivencia en entornos acuáticos, “la morfología y la estructura química de este virus es similar a las de otros coronavirus para los cuales sí existen datos de supervivencia”, dice un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por BBC.

Por ejemplo, el virus de la influenza muere a los 5 minutos de entrar en contacto con agua potable que tiene cloro residual de 0,3 miligramos por litro, específico el medio británico mencionando a la OMS.

“Es muy poco probable que incluso el agua dulce o salada propague el coronavirus, ya que otros coronavirus no son estables en el agua”, dijo Angela Rasmussen, viróloga de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, a The New York Times, según Infobae.