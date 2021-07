Según Our World In Data, Colombia ya ha vacunado con al menos una dosis contra el COVID-19 al 29,6 % de la población. Por su parte, el promedio de vacunación a nivel mundial se sitúa en el 26,6 %.

Esto significa que Colombia está en la mitad superior de países que están vacunando más rápido a su población a nivel mundial. Ciertamente, cifras que ilusionan con que las metas de vacunación se cumplan este mismo año, como lo anunció el Gobierno desde febrero de 2021.

Colombia incluso supera a países con ingresos superiores y tasas de PIB más abultadas que, a la fecha, no han llegado a ese porcentaje de la población vacunada. Por ejemplo, sobrepasa a India (23 %), Rusia (22 %), Tailandia (16 %) y Filipinas (9 %), entre otros, según el reporte de la plataforma administrada por Oxford.

Al igual que Chile, Uruguay y Ecuador, Colombia ha potenciado su vacunación con el biológico de la farmacéutica china Sinovac, el cual ya fue aprobado por la OMS en junio y está bajo revisión para aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos.

De hecho, el doctor Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque, fue tajante y dijo a Pulzo que “sin la vacuna de Sinovac, Colombia estaría en la olla” de la pandemia de COVID-19.

“En Chile y en Uruguay hay estudios contundentes. En Chile se demostró una protección del 95 % para uso de Sinovac. Unos dicen que la de Sinovac es la vacuna ‘barata’. Al contrario, donde no hubiera Sinovac en Colombia, estaríamos en la olla. Porque hasta que no llegue Pfizer que no llegó [rápidamente al país], si no hubiera sido por Sinovac no estaríamos en la situación menos dramática que tenemos hoy. El pico de junio hubiera sido una locura absoluta, como está ocurriendo en países en donde hasta ahora empieza la vacunación”, destacó Castellanos, en conversación con Pulzo.