En diálogo con Pulzo, el doctor Castellanos explicó por qué un proceso masivo de vacunación ayudaría a acabar con el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19 en el mundo.

“Las personas vacunadas, al disminuir la cantidad de virus que producen, disminuyen la probabilidad de generar nuevas variantes. Las variantes ocurren porque los picos de contagios son tan gigantescos que los virus mutan y se convierten en variantes. Con la vacunación hay menos probabilidad de que se formen nuevas variantes”, apuntó Castellanos, en conversación con Pulzo.

De igual forma, el médico especialista recalcó que todas las vacunas contra el COVID-19 ya ayudan, comprobadamente, a reducir velocidad de contagios y agravamiento por el virus en las personas que se infecten.

Asimismo, el doctor Castellanos hizo referencia a la alta eficacia de todas las vacunas que hoy en día se aplican en Colombia. Elogió los estudios clínicos que se han hecho en Chile, Uruguay y otros países, que destacan la alta eficacia de la vacuna de Sinovac para prevenir contagios, agravamiento y muertes por COVID-19.

“En Chile y en Uruguay hay estudios contundentes. En Chile se demostró una protección del 95 % para uso de Sinovac. Unos dicen que la de Sinovac es la vacuna ‘barata’. Al contrario, donde no hubiera Sinovac en Colombia, estaríamos en la olla. Porque hasta que no llegue Pfizer que no llegó [rápidamente al país], si no hubiera sido por Sinovac no estaríamos en la situación menos dramática que tenemos hoy. El pico de junio hubiera sido una locura absoluta, como está ocurriendo en países en donde hasta ahora empieza la vacunación”, destacó Castellanos, en conversación con Pulzo.