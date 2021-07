En entrevista con Pulzo, el doctor Castellanos hizo referencia a los estudios clínicos que se han hecho en Chile, Uruguay y otros países, que destacan la alta eficacia de la vacuna de Sinovac para prevenir contagios, agravamiento y muertes por COVID-19.

“En Chile y en Uruguay hay estudios contundentes. En Chile se demostró una protección del 95 % para uso de Sinovac. Unos dicen que la de Sinovac es la vacuna ‘barata’. Al contrario, donde no hubiera Sinovac en Colombia, estaríamos en la olla. Porque hasta que no llegue Pfizer que no llegó [rápidamente al país], si no hubiera sido por Sinovac no estaríamos en la situación menos dramática que tenemos hoy. El pico de junio hubiera sido una locura absoluta, como está ocurriendo en países en donde hasta ahora empieza la vacunación”, destacó Castellanos, en conversación con Pulzo.