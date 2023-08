Los muebles son superficies que normalmente acumulan polvo, a veces no es porque no se limpien correctamente sino que el mismo viento se encarga de transportar estas suciedades y las personas no tienen el tiempo suficiente para limpiarlos todos los días.

¿Cómo hacer para que los muebles duren más tiempo limpios y sin polvo?

El polvo es una mezcla de partículas pequeñas de tierra, piel muerta, fibras y otros materiales que se transportan en el aire. Con el tiempo, dejar que se acumulen en los muebles puede hacer que se vean sucios y descuidados. Conozca esta mezcla, le ayudará mucho con este problema.

Ingredientes:

1 taza de agua

1/4 de taza de aceite de almendras (también puedes usar aceite de oliva)

1/4 de taza de vinagre blanco (puedes sustituir por vinagre de manzana)

Pasos:

Preparación de la mezcla:

En un recipiente, mezcle 1 taza de agua con 1/4 de taza de aceite de almendras. Puede ajustar las cantidades proporcionalmente si desea hacer más o menos cantidad de la mezcla.

Agregue el vinagre:

Agregue 1/4 de taza de vinagre blanco a la mezcla. El vinagre ayuda a desinfectar y eliminar cualquier residuo de grasa que pueda haber en los muebles.

Mezcle bien:

Revuelva la mezcla de manera suave pero completa para que los ingredientes se combinen adecuadamente.

Aplicación:

Puede verter un poco de esta mezcla en un paño suave y limpio. Luego, utilice el paño para limpiar sus muebles. Asegúrese de no empapar los muebles con la mezcla; solo necesita una pequeña cantidad en el paño.

Limpieza suave:

Limpie los muebles con movimientos suaves y circulares. El aceite de almendras ayudará a que el polvo no se adhiera tan fácilmente y dará un brillo natural a la superficie y a su casa.

Secado:

Después de limpiar los muebles con la mezcla, es posible que queden ligeramente húmedos debido al agua y el vinagre. Deje que se sequen al aire antes de volver a utilizar los muebles.

