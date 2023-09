Las cáscaras de huevo ofrecen varios beneficios a las plantas, ya que son una fuente rica en calcio que fortalece las paredes celulares, mejora la estructura del suelo, actúa como barrera física contra plagas como caracoles y babosas, libera nutrientes gradualmente para una fertilización lenta, reduce la acidez del suelo y proporciona otros minerales esenciales, como magnesio y potasio. Conozca cómo puede usarla en beneficio a sus plantas.

¿Cómo se puede usar las cáscaras del huevo como fertilizante e insecticida?

Paso 1: recolectar las cáscaras de huevo:

Empiece por reunir las cáscaras de huevo. Asegúrese de enjuagarlas suavemente con agua para eliminar cualquier residuo de clara o yema de huevo.

Paso 2: cocine las cáscaras de huevo:

Para eliminar posibles patógenos y hacer que las cáscaras sean más fáciles de triturar, coloque las cáscaras en una olla con agua hirviendo durante unos minutos. Luego, escúrralas y déjelas enfriar.

Paso 3: triture las cáscaras:

Una vez que las cáscaras estén frías y secas, puede triturarlas. Puede hacerlo usando un mortero y una mano de mortero, una piedra o una trituradora de alimentos. El objetivo es convertirlas en un polvo fino.

Paso 4: aplicación como fertilizante:

El polvo de cáscara de huevo es una excelente fuente de calcio, que es beneficioso para muchas plantas. Puede esparcir este polvo directamente en la base de sus plantas o mezclarlo en la tierra del jardín. El calcio fortalece las paredes celulares de las plantas y ayudará a prevenir problemas como la pudrición apical en tomates y pimientos.

Paso 5: uso como insecticida:

El polvo de cáscara de huevo también puede ser utilizado como una barrera física para prevenir que ciertos insectos, como caracoles y babosas, se acerquen a sus plantas. Esparza alrededor de la base de las plantas para crear una superficie áspera que les sea incómoda de cruzar.

Recuerde que el polvo de cáscara de huevo es una forma natural de enriquecer el suelo y proteger sus plantas, pero no es un insecticida químico. Por lo tanto, puede no ser tan efectivo en el control de plagas graves. Si tiene problemas graves de plagas que afecten el bienestar de su planta, es posible que necesite considerar otros métodos de control.

