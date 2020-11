El último puesto del ránking de Bloomberg, es decir, el peor país para pasar la pandemia de coronavirus, es México, en el puesto 53. Le siguen, de atrás hacia adelante, Argentina, Perú, Bélgica, República Checa y Colombia.

Este trino destaca los últimos lugares del listado:

En contraste, el país mejor clasificado es Nueva Zelanda, al que se le atribuye el mejor manejo de la pandemia en el mundo, en cabeza de la primera ministra Jacinda Andern, quien logró prácticamente erradicar el coronavirus de su territorio.

La siguiente imagen muestra los primeros 20 países, entre los cuales se destaca a Estados Unidos, que a pesar del pésimo manejo que el presidente Donald Trump y su equipo le han dado a la pandemia, incluso hasta el punto de minimizarla, cosechan puntos a su favor por tener dos vacunas a punto de ser inoculadas en la población, luego de comprobarse una efectividad de más de 95 %:

El ránking de Bloomberg contempló las medidas de los diferentes gobiernos para enfrentar la pandemia, el número de casos, la cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes, los desarrollos de vacunas, número de pruebas diarias y hasta si los gobiernos minimizaron o no la pandemia, uno de los puntos que jugaron en contra de los presidentes de México, Brasil y Estados Unidos.

El siguiente trino explica que la falta de tests por coronavirus fue otra de las razones por las cuales México estuvo tan mal ubicado, pero hace dudar de si en Colombia, que reporta un promedio de 40.000 tests diarios, ese parámetro se tuvo en cuenta:

Mexico has scored the WORST of all nations on a Bloomberg News list of 53 countries that ranks the best and worst places to be during Covid

Fatality and positivity rates were far higher than other nations, which is basically because of lack of testing

https://t.co/ce8IsavDtF

— Nacha Cattan (@nncattan) November 24, 2020