Detrás de muchos cambios históricos en Colombia y de las incidencias del día a día, un padecimiento hace parte de la realidad de pacientes que sufren a pesar de que es poco mencionado.

A diferencia de otros cuyas estadísticas los ponen en la mira, la dermatitis atópica solo afecta la piel a primera vista y es controlable para que no pase a mayores peligros para quien lo padece.

Sin embargo, la situación detrás es que se va convirtiendo en una pesadilla que desemboca en otro tipo de complicaciones muy delicadas y sobre las que parece pertinente ahondar.

¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis atópica?

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica e intermitente que produce prurito intenso (picazón), irritación y enrojecimiento de la piel. En el mundo, esta condición afecta aproximadamente al 20 % de los niños y hasta al 10 % de los adultos, aunque su prevalencia varía entre países. En Colombia, se calcula que existen 3.415 casos por cada 100.000 habitantes.

Lee También

La dermatitis atópica refleja una disfunción del sistema inmunológico y una inflamación sistémica que provoca molestias físicas significativas. “Las manifestaciones en la piel son apenas la parte visible de una enfermedad inflamatoria crónica que genera un sufrimiento profundo, con un picor constante que interrumpe el sueño y deteriora la calidad de vida”, indicó Lina Mora, gerente médico de Sanofi.

En efecto, aunque suele percibirse como una enfermedad “de la piel”, su verdadera carga va mucho más allá de lo superficial. Esta condición crónica impacta la salud mental, la vida laboral, las relaciones sociales y el bienestar de las familias, ya que los padres suelen asumir el rol de cuidadores principales.

¿Qué efectos tiene dermatitis atópica en los pacientes?

Las personas que viven con esta enfermedad de dermatitis atópica tienen un 14 % más de predisposición a desarrollar depresión que quienes no presentan esta condición, y un 17 % más de probabilidad de sufrir ansiedad.

En casos severos, el 3 % de los pacientes reporta ideación suicida, lo que evidencia la magnitud de su impacto emocional. Además, los síntomas pueden intensificarse en situaciones de estrés como una mudanza, una ruptura amorosa o frente a los retos académicos y laborales.

Los padres y cuidadores de niños con dermatitis atópica tampoco escapan a esta carga: el agotamiento, la frustración y la angustia por el bienestar de sus hijos son parte de su cotidianidad. La enfermedad tiene, además, una alta repercusión sobre el sistema de salud debido al número de consultas que requiere y a la complejidad de su manejo.

En Colombia no existen estudios de salud pública enfocados en los costos de la enfermedad. Sin embargo, la literatura científica muestra que la carga económica asociada a la dermatitis atópica es elevada: se estima que los pacientes gastan entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales en emolientes o tratamientos coadyuvantes.

¿Cómo afecta la economía por la dermatitis atópica?

El impacto económico también se refleja en el ámbito educativo y laboral. Un estudio evidenció que el 67 % de los niños con dermatitis atópica falta al colegio más de un día al año a causa de la enfermedad. Otro hallazgo muestra que el 33 % de los adultos no solo se siente discriminado en el trabajo, sino que además pierde en promedio 10,9 días laborales anuales debido a su condición.

Como se puede apreciar, la dermatitis atópica no se limita a la piel. Es un trastorno complejo que exige reconocimiento, empatía y un abordaje integral para mejorar la vida de quienes la padecen.

“Se trata de una enfermedad que trasciende lo visible y que impacta de manera integral la salud física, mental, social y económica de los pacientes y sus familias. Por eso es fundamental visibilizarla y dimensionarla en toda su magnitud”, señaló Mora.



* Pulzo.com se escribe con Z