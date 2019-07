En esta ocasión, Blake se estaba aplicando un producto con efecto alisador cuando, al pasarse el peine, se da cuenta de que perdió una parte de su cabello.

La mujer se queda sorprendida por unos segundos mirando la cámara, mientras sus seguidores le escriben que no continúe.

Sin embargo, la joven no hace caso y se pasa de nuevo el peine, perdiendo otro pedazo de cabello, pero esta vez uno más grande.

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT

— aj ✰✰✰✰✰ (@ajrosesolis) June 27, 2019