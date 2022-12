En las últimas horas comenzó a circular un video que mostró el momento exacto en el que una auxiliar de vuelo asombró a los pasajeros del vuelo en el que viajaba al entonar la canción más popular de la cantante estadounidense Mariah Carey en pleno vuelo.

Los hechos ocurrieron en un vuelo de la aerolínea Iberia Express que cubría la ruta Palma de Mallorca-Madrid (en España), durante la Nochebuena, según indicó La Sexta.

Según el informativo, hacia las 6:30 a. m. hora local, es decir las 12:30 a. m. en Colombia, la trabajadora —identificada como Andrea— tomó el micrófono del avión para cantar el tema ‘All I want for christmas is you’.

El informativo menciona que antes de que la mujer comenzara a cantar el capitán de vuelo les anunció a los pasajeros lo que iba a ocurrir para no asustar a nadie. Para sorpresa de muchos, la escena terminó alegrando el día a varios ya que la azafata tenía muy buena voz.

En las imágenes, que no tardaron en viralizarse, se aprecia cómo la mujer, a medida que iba avanzando en su interpretación, comenzó a levantar los ánimos de los turistas, quienes la acompañaron con las palmas durante varios segundos.

Cuál es la canción que cantó azafata durante vuelo

Dicho tema es casi que un himno en el mundo para estas fechas del año, pues en las principales plataformas musicales es de las primeras en aparecer en las recomendaciones.

De hecho, y de acuerdo con lo explicado por Merca 20 —enfocado en películas, música y medios—, en Spotify es la canción navideña más escuchada al registrar más de 1.349 millones de ‘streams’ recolectados. En YouTube, por ejemplo, el video oficial ya cuenta con más de 751 millones de reproducciones en total.