El hombre compartió un video en el que compara lo que se ganaba como ingeniero mecatrónico en México y cuánto se gana ahora vendiendo pollos en Canadá.

Para sorpresa de muchos, el hombre gana 4 veces más vendiendo animales en Canadá que siendo ingeniero en su país. Él mismo lo contó al tiempo que mostraba fotos de su viejo trabajo en México y el nuevo trabajo en tierras canadienses.

Este es el video que el hombre publicó en TikTok:

Posteriormente, reveló cuánto gana en Canadá y allí quedó en evidencia la gran diferencia que tiene el sueldo de un país con el otro.

(Vea también: ‘Tiktoker’ mexicano creyó que Medellín tenía mar, alquiló un yate y perdió $ 11 millones).

Lee También

“Mi sueldo como pollero en Canadá: 14.000 pesos mexicanos (3,4 millones de pesos colombianos) de lunes a viernes… a la semana”, apuntó el hombre en esa red social.

Haciendo las cuentas, Ibarra gana el equivalente a 13,6 millones de pesos colombianos al mes vendiendo pollos en Canadá.

En esa red social, decenas de personas felicitaron al ingeniero por su nuevo salario y la manera en la que le fue bien emigrando.

“¿14 mil a la semana? Yo quiero”, “llévame, ya quiero trabajar allá”, “ya me dieron ganas de mudarme para ganar bien”, “a gusto compita, éxito”, “la neta qué chido, además Canadá es hermoso”, “envidia de la buena, ¿no sabes de algún trabajillo por ahí?”, fueron algunos de los comentarios felicitando al hombre.

Otros comentarios en TikTok no fueron tan buenos y señalaron que la vida en Canadá es más cara y por eso no fue buen negocio irse para ese país.

“Aun así es una madre. Perdón, Canadá es un país caro para vivir”, “pero la vida es muy cara allá, no veo que sea mejor tu sueldo la verdad”, “no vale la pena, mejor no te hubieras ido, gastas más en Canadá”, “¿Hasta allá por 14 mil a la semana? No gracias”, “seguro se te va como agua, ese país es carísimo”, fueron algunos de los comentarios negativos.