Mau López, un ‘tiktoker’ mexicano, contó a través de sus redes sociales que pasará vacaciones junto a su familia en Colombia, específicamente en Bogotá, Medellín y Cartagena. Sin embargo, el paseo comenzó con el pie izquierdo porque alquiló erróneamente un yate.

Según relató en su video, que acumula casi seis millones de reproducciones, le debe 11 millones de pesos a sus padres, quienes le encargaron que alquilara un yate para pasear durante sus estadía en nuestro país.

“Me asignaron solamente una cosita y claramente la cagu*. Me dijeron que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha”, expresó.

Para su mala fortuna, su madre se dio cuenta del error y le escribió insistentemente para que solucionara el lío que había armado. “Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver el dinero’”, detalló López.

El ‘tiktoker’ verificó y efectivamente se equivocó, pues alquiló el yate para una fecha que estarán en Medellín, y no en Cartagena, ciudad para la que necesitaban la embarcación. Pese a ello, el joven prefirió sacar una excusa que puso a volar de la rabia a su madre.

“Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: ‘Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa’”, continuó con su relato.

El joven intentó solucionarlo, pero quienes le alquilaron el yate le dijeron que no le devolverán los 11 millones de pesos, por lo que ahora dice haber quedado endeudado con sus padres.