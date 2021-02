green

Jamalayya, que vive en la ciudad de Mylavaram, en el estado indio de Andhra Pradesh, se percató el martes 16 de febrero de que todo el dinero que venía ahorrando para comprar una casa terminó en nada por una plaga de termitas, publica el diario The Times of India.



El granjero guardaba los billetes en viejo cofre de metal y se olvidaba de ellos, todo hasta llegar a la meta de comprar una vivienda. Necesitaba un millón de rupias. Sin embargo, la semana pasada tuvo que echar mano de parte del dinero para invertir en su negocio de cerdos, explica el mismo medio.

Para mala fortuna de Bijli Jamalayya, el dinero había quedado en nada. Las termitas se comieron alrededor de 500.000 rupias, es decir casi 25 millones de pesos colombianos.

Las termitas hicieron en casi todos los billetes grandes huecos, dejándolos prácticamente sin valor e inservibles, indica el rotativo indio.

En redes sociales se viralizó el video en el que se ven los fajos de billetes destruidos y según The Times of India, el granjero primero se derrumbó en el piso, desolado a ver que sus ahorros se habían perdido, pero luego se levantó y trató de rescatar los billetes que no estaban completamente dañados.

Este triste suceso se conoció luego de que vecinos vieron a los hijos de Jamalayya jugando con los billetes destrozados y, posteriormente, llamaron a la policía.

