Floyd Mayweather, de 44 años, reaccionó con enojo y a los golpes en el Hard Rock Stadium de Miami luego de que el hermano de Logan Paul, a quien enfrentará oficialmente en una pelea de exhibición el 6 de junio, apareciera en escena para intercambiar insultos con el ‘Money’ y le agarrara la gorra que llevaba puesta mientras se encontraban en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas.

El expúgil persiguió a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró al personal de seguridad. Mayweather desató una diatriba cargada de improperios durante el incidente.

Los insultos ya se habían intercambiado en una confrontación anterior, con Logan Paul burlándose de Mayweather al referirse a su caso de violencia doméstica en el 2011.

Los hermanos Paul tuvieron que ser alejados del tumulto por su séquito mientras Mayweather continuaba desahogando su furia antes de que él también fuera sacado del lugar.

Horas después del incidente, Jake Paul escribió en su cuenta de Twitter que le quitó la gorra a Mayweather porque este “roba el dinero de la gente con peleas aburridas”.

“Honestamente, he tenido tres peleas fáciles como profesional, por eso he estado ansioso de acción real. Uno de los 30 guardaespaldas de Floyd me dio un golpe limpio al ojo. ¡Respeto!”, escribió en otro tuit.

honestly have had 3 easy fights as a pro so been itching for some real action

1 of Floyd’s 30 bodyguards got a clean shot on me in the eye

RESPECT!!😂📈

— GOTCHA HAT (@jakepaul) May 6, 2021