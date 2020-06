Un video que circula en redes muestra que todo ocurrió cuando la mujer bailaba danza árabe frente a varios hombres, en medio de una celebración.

Citando medios locales, Daily Mail informó que el agresor quiso justificar su salvaje comportamiento asegurando lo siguiente:

De acuerdo con el diario británico, se desconoce el estado de salud de la mujer, y si el agresor fue castigado de alguna manera.

Este hecho se conoce poco después de que a una famosa bailarina del vientre la condenaran a 3 años de prisión por supuestamente “incitar a la prostitución” y “cometer actos indecentes” por las publicaciones que hacía en redes sociales.

La mujer, identificada como Sama el Masry, también tendrá que pagar una multa de 18.500 dólares (unos 69,5 millones de pesos).

A continuación puede ver el video de la patada a la bailarina:

Shocking moment dancer is brutally kicked and sent flying 'because of her provocative moves' in Pakistan pic.twitter.com/6Ec3U6U7q6

