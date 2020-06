green

Su publicación, una bandera LGBTI con la frase “Nadie en el mundo debería tener miedo de caminar por la calle de la mano de la persona que ama”, Alejandro Riaño la acompañó con el mensaje: “Con amor todo es posible” y el #HappyPride (FelizOrgullo), similar al que usó ‘la Gorda’ Fabiola para mostrar su apoyo a su hijo gay el mismo día.

Aunque muchos colegas y amigos aplaudieron su manera de ver el mundo, hubo algunos seguidores que la cuestionaron en la sección de comentarios citando a Dios o la familia como argumentos, ideas que en el siglo XXI se ven desgastadas y, sobre todo, anticuadas para dictar a los seres humanos cómo comportarse o a quien querer, y que rechazó por completo el humorista.

En vista de los mensajes de odio, de parte de muchos que dicen ser abanderados del amor, Alejandro Riaño respondió de manera tajante y les pidió hasta dejar de seguirlo.

“Toda la gente que destila tanto odio en las redes sociales y en mi post, que puse hoy, la invito a que, de verdad, háganse un favor, no me sigan. Esa es mi manera de pensar, no hay populismo, a mí no me interesa la fama”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Para reforzar su idea, Riaño reiteró que él sí piensa “que la gente debe ser libre de amar y que lo que debe primar en el mundo es el amor. De todas las maneras”, y citó la famosa frase de Verónica Velásquez, la ex Señorita Antioquia que se hizo su famosa por una confusa respuesta en el reinado nacional: “Ahí sí sale la de la reina: “Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y del sentido contrario”.

A continuación, la publicación de una cuenta que recopila información de famosos en Instagram, en donde se pueden escuchar las palabras de Alejandro, su publicación y la respuesta que dio al seguidor que mencionó la creación de Dios de Adán y Eva.