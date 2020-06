“Como dicen por ahí, ser gay es para machos. Mientras uno lo asimila, mientras crece y pasan los años y uno tiene las pelotas suficientes para enfrentar al mundo, es mucho lo que se puede sufrir”, expresó Giraldo en ‘La Red’.

A continuación, el presentador Frank Solano analizó que a pesar de que es un día para celebrar, también es una jornada para seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBTI, que ha sido discriminada a lo largo de la historia.

“El problema no es del gay, no es el niño que es diferente, no es la persona que nació con la condición diferente, el problema es religioso y cultural que nos enseñó una idea loquísima de que solo hay una ortodoxia sexual, de la cual solo se apartan los pervertidos y los enfermos. Cálmense porque eso no es cierto”, dijo Solano en el programa de chismes.