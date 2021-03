De acuerdo con el diario The Sacramento Bee, Green se conectó mediante videoconferencia vía Zoom a una audiencia del Tribunal Superior de Sacramento (California) mientras realizaba una operación.

Antes de conectarse ante el juez Gary Link, el cirujano plástico confirmó a un empleado de la corte que estaba listo para participar en la audiencia, pero en ningún momento dijo que estaba en medio de una cirugía, indica el mismo periódico.

Una vez comenzó la audiencia, Scott Green continuó operando, por lo que el juez Link lo reprendió y le dijo que le preocupaba la salud del paciente, agrega el rotativo estadounidense.

“Pues, a menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano y que parece participar activamente en la prestación de servicios a un paciente. No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si está en el proceso de una operación que podría llevarlo a juicio, a pesar del hecho de que está aquí hoy”, se le escucha decir a Gary Link en un video difundido por The Sacramento Bee.