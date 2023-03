La Policía en Medellín retuvo a una mujer que era famosa entre el gremio de los taxistas en la ciudad, ya que estos señalan que supuestamente es conocida porque abordaba los servicios y se bajaba de estos con pretextos, y luego desaparecía sin pagar las carreras.

Según cuentan en videos que se han hecho virales tiempo atrás, la señalada, cuyo nombre no han revelado, entra a lugares públicos como centros comerciales y borra su pista para que no le cobren las tarifas. Los que la señalan han asegurado que ella saca extensas carreras que pueden costar entre $ 30.000 y $ 45.000. En diciembre del año pasado un taxista filmó a la mujer en cuestión, la abordó y la acusó de no pagar la carrera.

Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas….uno de ellos la confronta y esta es su reacción.

“Esa es la ladrona, roba taxistas. Mirenla bien, vino aquí a Medellín a robar a los taxistas”, dice el sujeto que la graba, mientras la mujer le reclama por grabarla.

Sin embargo, el pasado 14 de marzo volvió a circular otro video de la misma mujer, pero esta vez en una situación poco favorable. Aparece sentada en una banca, mientras es retenida por una policía que le hace el debido procedimiento a la supuesta “roba taxistas”. Ella solo se limita a mirar sin alguna reacción a la uniformada que la tiene retenida.

La mujer que es famosa por no pagar los servicios de taxi fue abordada por la policía….que le daría.

