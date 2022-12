Recientemente, se viralizó en redes sociales un video en el que un taxista de Medellín acusa a una pasajera de no haberle pagado el servicio de traslado que le habría hecho hasta un centro comercial.

Según relató el hombre, le tocó buscar a la mujer en todo el lugar para que le pagara, hasta que la encontró dentro de un restaurante esperando para comer. El indignado sujeto comenzó a grabar mientras le gritaba que era una ladrona.

Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas….uno de ellos la confronta y esta es su reacción. pic.twitter.com/SZCheIceqH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2022

“Esa es la ladrona, roba taxistas, se robó la carrera. Para que la tengan en cuenta todos los muchachos aquí. Vino a robar a Medellín a todos los taxistas”, dijo el conductor.

A la vista de todos los comensales, el hombre le seguía diciendo: “Uno tiene que ser honrado y honesto. Yo no la estoy robando, solo le presté un servicio humildemente”.

Ante su insistencia, la mujer le dijo que no le iba a pagar. “No le voy a pagar, no le voy a pagar, no me da la gana”.

La negativa de la pasajera enfureció aún más al taxista, quien alzó más la voz con el propósito de que todos los presentes se enteraran de lo que ocurría. “Señora, págueme. Hágame el favor, yo no le estoy robando, como la voy a traer desde tal parte y no me va a pagar la carrera”, le reprochó.

A esto la mujer respondió que no le pagaría por ladrón, ya que le estaba cobrando 45 mil pesos.

“Yo no la estoy robando. Usted me dejó esperando allá todo este tiempo y se vino para acá tranquila”, le refutó el conductor.

En medio del bochornoso episodio, una empleada del establecimiento trató de calmar al señor, le pidió que bajara la voz, y le recomendó que buscara a la Policía. Sin embargo, se desconoce qué ocurrió después ya que no siguió grabando.