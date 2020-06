green

“La razón por la que te detuve es porque cuando saliste de los graneros… sin ofender, pero eres un hombre negro, no te voy a mentir”, le dijo el oficial al conductor, y luego continuó:

“En esta área tenemos una serie de traficantes de drogas, no digo que seas un traficante de drogas, que provienen de otras zonas y no viven en ningún lado”.

En seguida, el policía aseguró que no estaba sugiriendo que el conductor fuera un traficante de drogas, pero que lo detuvo debido a que nunca antes lo había visto en su zona.

Daily Mail reportó que si bien el video data de 2015, el conductor reveló que no denunció lo ocurrido en ese entonces porque tenía miedo. “No lo informé principalmente porque estaba asustado; sentí que me estaban señalando. No quería represalias, ni repercusiones, ni más problemas de su parte”, manifestó el hombre, según el diario británico.

El conductor —que prefirió no revelar su identidad— añadió que hace poco hizo público el video, inspirado por las protestas en Estados Unidos que desató el asesinato de George Floyd.

Nick Dean, jefe de la policía de Cambridgeshire, indicó al rotativo inglés que ya se inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en 2015 con el conductor.

Asimismo, manifestó que entendía por qué “un video este tipo resulta preocupante, especialmente con los eventos actuales que rodearon la muerte de George Floyd”.

Este es el video: