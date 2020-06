green

En la audiencia, realizada por videoconferencia debido a la pandemia del COVID-19, Jeannice Reding, jueza del condado de Hennepin (Minnesota), fijó la fianza de Chauvin en un millón de dólares con algunas condiciones.

De acuerdo con Reding, el exoficial deberá entregar todas sus armas de fuego, no trabajara más en ninguna institución que tenga que ver con las fuerzas seguridad y no podrá contactarse con la familia de Floyd. Si no cumple con estas medidas, el exoficial tendrá que pagar 1.25 millones de dólares.

Chauvin, quien se encuentra recluido en Oak Park Heights (prisión de alta seguridad), fue acusado formalmente la semana pasada de asesinato en segundo y tercer grado, y de homicidio involuntario.

A pesar de que no podrá pagar esa cantidad de dinero, Eric Nelson, abogado del exuniformado, no se opuso a la suma impuesta por Reding. Las partes acordaron reunirse para una próxima audiencia el sábado 29 de junio, que por primera vez se ocupará de los méritos del caso.

Los otros tres oficiales, por su parte, se encuentran detenidos en la cárcel del condado y están siendo procesados por complicidad e instigación. Junto con Chauvin fueron despedidos del Departamento de Policía de Mineápolis un día después del asesinato del exguardia de seguridad.