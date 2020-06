green

Detalló que después de pagar, el estafador le mandó un recibo del servicio de mensajería en el que supuestamente le iba a llegar el Xbox. “Llegamos a un acuerdo en el que le envío el 50 % y él me manda el producto”, señaló el hombre, quien no fue identificado, en diálogo con Noticias Caracol.

Una vez enviado el paquete, el joven notó que el vendedor lo había bloqueado de todas las redes sociales, razón que le generó la primera sospecha.

“Finalmente, el paquete llega a mi casa y me doy cuenta que son baldosas; las cuales asimilan al peso y tamaño del producto que yo había comprado”, apuntó en el informativo.

Este no es el único caso de fraudes cibernéticos que se ha presentado recientemente. Francisco Rodríguez, un hombre que quería comprar llantas para su carro, también fue víctima de este tipo de estafas.

“Consulté llantas para mi vehículo, hasta que llegué a una página que aparentaba ser de un especialista. Allá me hacen la asesoría; realizo la compra y 15 días después aún no me ha llegado el producto”, indicó en el noticiero.

Agregó que lo único que ha escuchado del lugar desde entonces han sido las denuncias de otras personas que están siendo afectadas después de hacer compras en la plataforma.

Un tercer caso fue dado a conocer por el informativo. Este trató de una mujer que compró un celular a través de una página en Instagram y que nunca le fue entregado.

“Hice la consignación; lo último que me respondieron era que me iban a enviar el comprobante de la ruta de Servientrega. Después de eso no tuve más información, nunca llegó el equipo y nunca tuve devolución del dinero que consigné”, concluyó la víctima, quien no fue identificada, en Noticias Caracol.