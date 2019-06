Latana Chai, propietaria de la pitbull, se despertó y se dirigió a la puerta de su casa, ubicada en Stockton, EE. UU. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que su vivienda y la de su vecino estaban en llamas, informó KCRA, afiliado de NBC.

Al volver a su habitación, Latana se dio cuenta de que Sasha estaba en la cama, arrastrando a su bebé, de 7 meses, para sacarla de allí y ponerla a salvo, indicó el medio.

Poco antes de llamar a emergencias, la mujer alzó a su hija y a la pitbull, salió de la casa y se refugió en otro lugar. Minutos después, llegaron los bomberos y apagaron el incendio, agregó el mismo portal.

A continuación puedes ver un video en el que aparecen la pitbull y la bebé, y, en seguida, una grabación del incendio:

This is the fire that a pit bull alerted her family to in Stockton! They credit her with saving their lives https://t.co/vHX2iEpTft pic.twitter.com/vDs1B5mnic

— Tom Miller (@TomMillerKXAN) June 8, 2018