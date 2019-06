Un video que circula en redes muestra que uno de sus fans aprovechó el momento para sacar su celular y tomarse una foto con el músico. Morello lo evitó quitándole el celular y lanzándolo en dirección al público.

Los fanáticos celebraron lo ocurrido e, incluso, en redes varios internautas manifestaron que ese seguidor se lo merecía. Algunos también aseguraron que fue una escena graciosa.

Esas imágenes se viralizaron y llegaron hasta Morello, que se refirió a lo ocurrido a través de Twitter.

A continuación puedes ver el video y la respuesta del guitarrista:

Put a phone in my face onstage and I’ll throw it. #LiveInTheMoment Great fun today at @101WKQX show. #SweetHomeChicago https://t.co/V6DoQiMKas

— Tom Morello (@tmorello) June 16, 2019