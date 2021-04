green

Hay videos que son tan buenos y enganchan tanto a los cibernautas que de vez en cuando regresan para viralizarse, como este de un piloto novato en Estados Unidos.

Apenas llega a la sala de espera, el piloto comienza a bailar con pasos de rap, mientras canta y los pasajeros de la terminal lo miran con una mezcla de asombro y alegría, contagiados por la reacción del hombre.

“Escuchen todos. Solo quiero decir que acabo de aterrizar mi primer vuelo comercial. Gracias, gracias a todos. Pensaban que no lo lograría pero lo hice”, dice el alegre hombre.

Y continuó: “Volé a 70.000 pies de altura [tal vez exagerando, pues el promedio de altura de un vuelo transatlántico es de 32.000 pies] y yo estaba allí”, señala al tiempo que se ayuda a expresar su idea con la mano y con gestos de la cara.

“Llamé a la torre de control y me dijeron que estaba caliente, como salsa de ají”, señala, mientras los pasajeros lo miran y le sonríen, a tal punto que una viajera se acerca para tomarse un videoselfi con el piloto bailarín.

“No me pueden detener, no me pueden detener. Volé mi primer avión y nadie lo hace mejor”, continúa el eufórico capitán mientras que les vuelve a agradecer a todos los presentes.

Después, señala con el dedo a uno de sus compañeros, al parecer otro piloto, le agradece y lo abraza mientras dice: “Mi mamá estaría orgullosa de mí”, y sigue bailando, según él, al estilo ‘Harlem’.

“Aterricé suavecito, nadie salió lastimado, no hubo muertos”, bromea y sigue bailando y cantando hasta el final del video.