Por el primer delito podría pagar hasta 40 años de cárcel; el segundo tiene una condena máxima de 25 años y el tercero que acarrea puede dar hasta 10 años de privación de libertad.

Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

Los miembros del jurado tardaron poco más de 10 horas de deliberaciones hasta alcanzar el veredicto contra Derek Chauvin, acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en Mineápolis. El veredicto fue leído pasadas las 4 de la tarde por el juez del caso, Peter Cahill.

Al anunciarse la culpabilidad de Chauvin, los habitantes de Mineápolis reaccionaron con júbilo: sonidos de cláxon, gritos de “justicia” y aplausos por que hubo justicia en el caso de George Floyd.

Las más de 600 personas congregadas enfrente de la sede del juzgado, que siguieron la retransmisión en directo en sus teléfonos celulares, se abrazaron y saltaron de alegría con cada cargo anunciado.

"Guilty, guilty, guilty": @NorahODonnell and @GayleKing react to the verdict in the Derek Chauvin trial, which found the former Minneapolis police officer guilty of all charges for George Floyd's death https://t.co/FujjaDPld8 pic.twitter.com/jaZ68sDGd0

— CBS News (@CBSNews) April 20, 2021