Velázquez, que el año pasado perdió su ojo izquierdo en un atentado en su contra luego de criticar el gobierno local, manifestó que esa colega “se atrevió” a decirle “falso pirata”. En seguida, como se ve en un video que circula en redes, pronunció la frase que tanto repudio ha generado:

“Yo, de verdad, de todo corazón, le deseo que también reciba un balazo”.

En ese momento, el periodista Vicente Serrano intentó interrumpirlo, pero Velázquez continuó hablando. “Se lo deseo y si queda viva, platicamos el tema del parche”, añadió el reportero local.

“¡No, no, no! Paul, por favor, no. Aquí en ‘Sin Censura’, no a la violencia, no, ¡no! Yo sé que te duele que te regateen la solidaridad, pero con más altura y con más elegancia, usted queda en otro lugar, usted no responda con eso mismo”, le dijo Serrano a Velázquez, quien insistía en desearle el balazo a su colega.

Las palabras del reportero fueron fuertemente criticadas, y con toda la razón, sobre todo si se tiene en cuenta que México vive una ola de violencia contra las mujeres que va en aumento. Por ejemplo, en febrero pasado se conoció el asesinato de una colombiana a manos de su pareja.

El responsable de ese atroz crimen, identificado como Erick Francisco ‘N’, descuartizó el cuerpo de la mujer, retiró su piel y órganos del cuerpo, tiró algunos de sus restos por el inodoro y llevó otros a una cloaca pública de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de Ciudad de México.

A continuación puede ver el video en el que Velázquez desea que una colega reciba un disparo: