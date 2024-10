Una insólita situación se vivió en el Valle de Hunter (Australia) cuando una joven de 23 años protagonizó un angustiante episodio al quedar atrapada boca abajo durante siete horas mientras intentaba recuperar su teléfono móvil caído entre dos enormes bloques de piedra.

El incidente ocurrió hace algunos días en una propiedad privada de Laguna, una localidad rural situada a 120 kilómetros de Sidney. La víctima, quien caminaba con amigos, resbaló y quedó inmovilizada en una grieta de tres metros de profundidad al intentar alcanzar su dispositivo.

Tras una hora de infructuosos intentos por parte de sus acompañantes para liberarla, las autoridades fueron alertadas a las 9:30 de la mañana. La compleja operación de rescate requirió la intervención coordinada de la Policía, servicios de ambulancia, bomberos y equipos de rescate voluntarios de Nueva Gales del Sur.

El rescate culminó exitosamente a las 4:30 de la tarde, cuando la joven fue finalmente liberada. Sorprendentemente, solo sufrió rasguños y moretones menores, siendo trasladada al hospital para observación.

La imagen compartida por el servicio de ambulancias en redes sociales, donde apenas se distinguían las plantas de los pies de la víctima, evidencia la gravedad de la situación. Irónicamente, el teléfono móvil que desencadenó el incidente permanece atrapado entre las rocas.

