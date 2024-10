En los últimos días se conoció una curiosa historia a través de Tiktok en el que una mujer mexicana, que vive en Estados Unidos, relató cómo mandó a deportar a su pareja, quien vivía en esta parte del continente sin documentos, luego de enterarse de una infidelidad.

La mujer se hizo famosa en redes sociales bajo el nombre de Montse y relató cómo se enteró de dicha infidelidad, luego de regresar de viaje. Según ella, acababa de llegar de un paseo junto a su novio cuando la mexicana le solicitó el celular para enviarse las fotografías. En eso, descubrió a través de su plataforma de Snapchat que el hombre hablaba con alguien más.

“Yo me acuerdo de que vi el nombre y me metí en sus contactos y si estaba, estaba bien descarado eso. Y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar”, dijo la mujer.