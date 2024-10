El hecho se presentó en Ocotepeque (Honduras) y le está dando la vuelta al mundo por la hazaña del conductor de tractomula al evitar lo que seguramente iba a ser una tragedia.

Elías Valladares es el nombre del valiente trabajador que, en cuestión de segundos, se convirtió en héroe al percatarse que un bus que transitaba por el sector de El Portillo se quedó sin frenos e iba desbocado en plena carretera.

En un video que grabó un ciudadano que se movilizaba por la misma vía se ve el momento exacto en el que el conductor de la tractomula, arriesgando su vida, adelanta al bus en plena curva y empieza a hacer la maniobra de frenado intermitente para lograr detener el vehículo con más de 60 pasajeros sin que este perdiera su dirección.

Minutos después, la tractomula logra detener al bus llevándolo hacia el borde de la carretera, que colindaba con un terreno lleno de naturaleza.

Afortunadamente, la maniobra salió perfecta y ninguna persona resultó herida. Según el noticiero hondureño HCH, el bus transportaba migrantes.

#HEROE. Momento en el que conductor de una tractomula salvó la vida de 50 personas que iban a bordo de un bus que había quedado sin frenos. El heroico susceso ocurrió hace unos días en Honduras, bajando el sector conocido como El Portillo. 🚨 ÚNETE 👉 https://t.co/bFqYD8ovwJ pic.twitter.com/yM0FDA4nJJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) October 21, 2024

Conductor de tractomula dice cómo logró detener el bus sin frenos

Elías Valladares habló con los medios de comunicación de ese país y allí informó que si bien fue una maniobra muy peligrosa, fue gracias a Dios que logró salvar las vidas de más de 60 personas, incluidos niños, que iban a bordo del vehículo.

“Yo le dije [al conductor del bus] que le iba agarrando fuego una llanta y él me hizo señas de que no llevaba frenos. Cuando él me dice eso, lo primero que se me ocurre es ponerme en la parte de enfrente y tratar de ayudar a detenerlo”, dijo.

Y añadió: “En lo que yo iba a hacer esa maniobra, lo primero que hice fue encomendarme a Dios ante todo porque no es fácil hacer eso, eso fue gracias a Dios que nos ayudó porque logramos salvar a cerca de 64 personas. Muchas personas se bajaron y me dijeron que yo era un ángel enviado de Dios para salvarlos a ellos”.

