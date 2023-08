Antes de viajar, así sea cerca, lo más recomendable es hacerle una revisión al carro, tanto de frenos, pastillas, líquidos y más para evitar que se presenten situaciones que podrían incluso poner en riesgo la vida tanto del conductor como de los demás ocupantes.

Si salió de afán, una situación que no es muy recurrente, pero que puede pasar, es que el carro se quede sin frenos, por lo que no hay forma de detenerse sino que, por el contrario, si va en bajada podría incluso coger más velocidad, lo que significa un peligro para todos los actores viales que estén cercanos en ese momento.

Esta es una situación que causa mucho miedo, pero que por más difícil que parezca, lo que debe hacer, principalmente el conductor, es mantener la calma y buscar la mejor alternativa para poder ir frenando de a pocos y sin causar muchos daños.

El usuario de Instagram Miguel Assal explicó cuál es el proceso a seguir para que esta situación no se convierta en una tragedia:

Lo primero que explicó el hombre del video es que si se va a una velocidad de 100 kilómetros por hora, el tiempo para detenerse por completo en una vía llana sería de por lo menos 3 minutos, por eso es tan importante reaccionar rápido pero con mucha calma.

Luego, debe bajar todas las ventanas del carro, ya que eso ayudará a crear más resistencia y por eso la velocidad comenzará a disminuir y más adelante será más fácil detenerse.

Luego, se debe revisar que no haya nada debajo del pedal, ya que muchas veces el tapete lo bloquea y ese podría ser el daño. Si no es el tapete, se recomienda comenzar a bombear el freno así no funcione, ya que si hay un fallo en el circuito, esto podría aumentar la presión de los mismos.

Cabe destacar que en ningún momento se debe quitar la vista del frente para maniobrar si es posible y, así mismo, tiene que prender las luces de parqueo e ir pitando para que los demás vehículos sepan que hay algo que está ocurriendo.

Ahora, para ir reduciendo la velocidad, si el carro es manual tiene que ir bajando los cambios de a poco, de quinta a cuarta y de cuarta a tercera, ya que eso se conoce como el freno del motor y ayudará a ir disminuyendo la aceleración poco a poco. Por otro lado, si es automático, también lo recomendable no es dejarlo en ‘Drive’ sino en manual para también bajar la velocidad con la misma técnica.

Finalmente, cuando la velocidad ya haya reducido un poco, la forma para detenerse por completo es coger el freno de mano y subirlo de a pocos, ya que así no habrá riesgo de voltearse y el carro se detendrá por completo unos metros más adelante.

Qué NO se debe hacer cuando el carro se queda sin frenos

Ahora, hay varios errores que la gente comete y que podrían ocasionar un accidente peor, como lo son: