La revisión técnico-mecánica se le debe hacer a un vehículo para revisarle que cumpla con todas las medidas necesarias para cuidar a los ocupantes y el medio ambiente, ya que se hacen pruebas de gases, frenos, luces y muchas más.

Este es un proceso que hay que hacerle cada año al automóvil, ya que si no se tiene este documento actualizado y válido, podría incurrir en una sanción de hasta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.

Ahora, este de que sea cada año es para carros que ya tengan un tiempo andando por las vías, ya que la norma para los automóviles nuevos es diferente, aunque hace poco cambió.

Cuándo hay que hacerle revisión técnico-mecánica a un carro nuevo

Hasta mayo, los carros nuevos tenían que hacer esta revisión a los 6 años de salir del concesionario. Sin embargo, a través de la ley 2294 del 19 de mayo de 2023, este tiempo se modificó y ahora es cada cinco.

“Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la fecha de su matrícula en el registro nacional automotor”, dice la norma.

Es decir, que todos los carros matriculados después del 20 de mayo de 2023, deberán pasar por los CDA de las ciudades del país a partir del quinto año. Si el carro fue matriculado antes de esta fecha, se mantendrá la norma que dice que es a los seis años, ya que las leyes en el país no son retroactivas.

Ahora, cabe destacar que esto aplica únicamente para los carros de uso particular, ya que para las motocicletas y los carros de servicio público la norma es diferente.

“Los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”, agrega el artículo 52 de la ley.

Es decir, si la moto o el carro de transporte público fueron matriculados el 21 de mayo de 2023, deben comenzar a hacerle la revisión técnico-mecánica a partir de 2025.

Cuánto es la multa por no llevar la revisión técnico-mecánica

Por otro lado, pese a que no lo pueden multar por no llevar este documento impreso dentro del carro, ya que el agente puede verificar su validez en el sistema del Runt, sí lo podrá castigar por no tenerlo actualizado y al día.

La multa por no llevar este documento es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2023 corresponden a 580.000 pesos. Además, le inmovilizarán el vehículo, por lo que también tendrá que pagar el costo de la grúa y del servicio de los patios.