De acuerdo con el diario La Voz de Cádiz, una funeraria de la ciudad de Lugo, en España, cumplió a cabalidad el último deseo de María Paz Fuentes Fernández, quien falleció el pasado miércoles 2 de junio.

Al día siguiente, la funeraria escribió la esquela, nota que informa la muerte de una persona y el lugar, día y hora del entierro, de la mujer en el periódico local El progreso de Lugo.

Rápidamente el mensaje de María Paz se viralizó en España y ahora recorre el mundo, pues en la nota dejó un sentido mensaje y declaró que solo quería a 15 personas específicas en su funeral.

“Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solamente se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación”, dice el mensaje de la difunta, de la cual no revelaron los motivos de su muerte.