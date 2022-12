La protagonista se llama Lillian Droniak y en los últimos días se hizo viral por la inesperada visita que hizo al entierro de una de sus exparejas, donde al parecer no la habían invitado.

Sin permiso de los familiares del hombre, identificado como Bruce, la mujer asistió a las exequias y les mostró a sus seguidores la pinta que utilizó para asombrar a los allegados del mismo.

Por medio varios videos publicados en TikTok —donde se destaca por hacer algunos bailes que son tendencia—, la mujer mostró desde el momento en el que se maquilló para ir al funeral hasta el fuerte reclamo que le hizo una de las hijas de su expareja.

En imágenes tituladas ‘Prepárate conmigo’, Droniak dejó ver los retoques que se hizo en el rostro para ir lo más presentada posible.

En otro clip, la abuela mostró el atuendo que utilizó para ir a darle el último adiós a su ex y se llevó buenos comentarios por cómo lucía, pues se colocó un abrigo de piel sintética.

“No quiero verme muy bien porque esto es un funeral”, aseguró mientras modelaba ante las cámaras.

Posteriormente, aunque no mostró nada del funeral, se grabó bailando y mencionó que había provocado una reacción negativa en la familia de él.

“Creo que arruiné el funeral, pero qué bueno, Bruce, eras guapo […]. Este es el atuendo que usé para el funeral de mi ex, pero no quería ser grosero y filmar esto en el cementerio”, dijo Droniak en el pie de foto del video.

Pero allí no quedó todo, pues mostró el correo que le llegó por parte de una mujer que dijo ser hija de su exnovio, quien le reprochó su asistencia a las exequias.

“Soy la hija de tu ex que acaba de fallecer. No puedo creer que hayas hecho una broma en TIkTok sobre su muerte en su funeral. Eres grosera y espero que dejes de ‘matar’ muy pronto… si sabes a lo que me refiero. Es tan icónico que fuiste al funeral de tu ex y lo mataste”, se leía en el escrito del correo.