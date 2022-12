Pasar tiempo en conexión con la naturaleza es beneficioso no solo físicamente sino mentalmente, pues se ha demostrado que este entorno nos puede relajar y ayudarnos a renovar la energía. Es por esto que muchos optan por hacer planes fuera de la ciudad para interactuar con animales, permitiendo estimular la creatividad y aumentar la concentración.

Una mujer fue de visita a una granja y se hizo viral por su vestimenta. Engañó a un ternero que no se quería separar de ella, pues la joven se disfrazó de vaca: las ubres eran de plástico suaves, lo que llamó la atención del animal. Cuando la joven se acercó, el ternero bebé reconoció las partes que tenía el disfraz, tanto que quiso alimentarse mientras la chica y quienes estaban cerca lo miraban con ternura. La acción del animal causo mucha gracia para los espectadores, razón por la cual varios quisieron grabar.

El clip fue tendencia en redes sociales con más de 25 millones de vistas y 2 millones de ‘likes’, captando la atención de varios internautas. Algunos se rieron y otros mostraron su rechazo, pues se trataba de un animal que había perdido a su madre.

Los comentarios que resaltaron fueron: “yo tengo la misma pijama”, “realmente no es gracioso, es triste”, “sabes que hoy va a ser un buen día cuando abres TikTok y esto es lo primero que ves”, “la mamá vaca estaba a la vuelta de la esquina, no se llevaron al bebé, no estresen a todos”, “enserio soy la única que se ríe y no le ve el lado malo, no todo es maltrato animal”.