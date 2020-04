De negligencia acusan a ese centro médico Diego Nieto y Silvina Pereyra, los padres de la joven que murió el lunes porque los médicos no la trataron al estar enfocados en los pacientes de COVID-19, publica el canal de televisión El Doce.

Pereyra contó en ese medio el calvario que sufrió su hija, que cayó en coma y pasó 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de fallecer. Según denunció, su hija, docente de profesión, fue al hospital porque tenía fiebre, vómito y diarrea, pero le dijeron que no volviera si no se trataba de coronavirus.

La primera vez que Pamela acudió al centro médico fue el pasado 4 de abril, cuando tenía vómitos y 38 grados de fiebre. Sin embargo, el doctor que la atendió le dio un medicamento para las nauseas y paracetamol para la fiebre, indica ese canal.

“Pero le dijo que no era coronavirus. Que no vuelva si no tenía COVID-19”, expresó su papá a El Doce.