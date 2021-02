En días pasados, Roberta Clark, de 20 años, le escribió a su jefe para decirle que difícilmente llegaría a su trabajo por las duras condiciones climáticas, pues Glasgow ha sido azotada por la lluvia y fuertes nevadas durante este año, publica el diario Daily Mail.

Pero realmente Clark viajaba en ese momento hasta Cumbernauld, donde iba a celebrar la fiesta de revelación de sexo del bebé de una amiga cercana, indica el mismo medio.

Lastimosamente para la británica, en el intento de mostrarle a su novia que en la fiesta había champaña, terminó enviándole una foto a su jefe, que de inmediato se dio cuenta de que lo había engañado, con el mensaje “desafíame a hacer estallar esto”.

Al darse cuenta de que se había equivocado, la joven se apresuró y le admitió a su jefe que había mentido y que estaba en otro lugar de fiesta.

My girlfriend txted her boss today saying she was stuck somewhere cause the snow so can’t come in & she’s just accidentally sent her boss this 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4PB7no597t

— Shannon Watson (@shannonwatsonnn) February 9, 2021