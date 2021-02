Taute, según relata el diario The Mirror, compró hace 20 años la pintura en la Avenida Amazonas de Quito por tan solo un dólar de la época. La pintura era pequeña y algo rara.

En el año 2013, cuando ya vivía en España con su familia, decidió mudarse al Reino Unido, entonces el dibujo terminó almacenado por muchos años en una caja, indica el mismo medio.

Man ecstatic as drawing he bought for 73p at market is worth a staggering amounthttps://t.co/niw1R8CiWA

