Joseph Davis, de 48 años y que vivía en el condado de Volusia, Florida (EE. UU.), está siendo buscado por las autoridades luego de que lo denunciaran por robo, publica el canal Tampa Hoy.

Según las investigación, el sujeto robó el anillo de compromiso que le había dado a su novia en Orange City y los usó para proponerle matrimonio a otra mujer, en Orlando, con la que también tenía una relación, explica el mismo medio.

Incluso, luego de hablar con las mujeres implicadas, se dieron cuenta de que con ninguna de las 2 usaba su nombre real y con una se hacía llamar ‘Joe Brown’ y ‘Marcus Brown’, detalla el canal estadounidense.

Las novias engañadas están ayudando a las autoridades para dar con el paradero de Joseph Davis. Según contaron, ambas conocieron al hombre por medio de la aplicación de citas llamada ‘OKCupid’. Una en el 2015 y la otra en el 2016, indica Tampa Hoy.

Davis has a record as a convicted felon out of North Carolina and Oregon, where he also has a warrant for a hit and run crash with injuries. His priors include possession of fictitious ID, filing a false police report, domestic assault and possession of cocaine w/ intent to sell. pic.twitter.com/RUVn1ZHlKD

El timador fue descubierto por la primera de sus novias, que se dio cuenta de que tenía otra relación. Su curiosidad la hizo buscar a la tercera en discordia en Facebook y en las fotos se percató de que tenía el anillo de compromiso que Davis le había dado. Cuando fue a mirar su joyero, vio que no estaba.

La policía del condado de Volusia publicó varias fotos de Joseph Davis para pedir ayuda a la comunidad y dar con el paradero del timador y delincuente. Incluso, ofrecen una recompensa, pero no dicen de cuánto es.

Por último, las autoridades informaron que el sujeto fue acusado de hurto mayor y que tiene antecedentes de accidente de atropello y fuga con lesiones, posesión de identificación ficticia, presentación de un informe policial falso, agresión doméstica y posesión de cocaína con intención de vender.

Anyone with information about his whereabouts- call us at 386-668-3830 and ask for Detective Wheeler. To stay anonymous and qualify for a potential cash reward, contact @CrimeStoppersNE at 888-277-TIPS, or via the P3 Tips app. More details on this case at: https://t.co/AK9Go3TXfd pic.twitter.com/kLI4h5tOjF

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 11, 2021