De acuerdo con el diario The Sun, Trina Lazarus, de 82 años y residente de la ciudad de Brentwood, en Inglaterra, está ansiosa porque su nieto, soltero hace más de 2 años, consiga novia.

Sin embargo, su sinceridad ha causado risas en redes sociales. Pues en la descripción de la cuenta de Tinder que le creó a Scott, no lo dejó muy bien parado.

Luego, Trina describió al joven y aunque dijo cosas buenas de él, también reveló detalles que a cualquier mujer no le gustarían mucho.

Single lad's GRAN sets Tinder profile up to get him a girlfriend saying he's 'untidy' and a 'useless cook' https://t.co/vsQKUm1Ozi

— The Sun (@TheSun_NI) February 15, 2021