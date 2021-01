green

De acuerdo con el canal NDTV, los vecinos de Mahesh Yadav, un hombre de 55 años sin familia y fallecido este martes después de una larga enfermedad, lo llevaron al banco y exigieron retirar el dinero que tenía en su cuenta.

Inicialmente, los habitantes del pueblo intentaron encontrar algún objeto de valor en la casa de Yadav, para pagar su cremación, pero no hallaron nada, indica el mismo medio.

Sin embargo, sí encontraron una libreta bancaria en la que había 117.000 rupias, es decir más de 5 millones y medio de pesos colombianos.

Los vecinos del recién fallecido fueron hasta una sucursal del Canara Bank, uno de los bancos más antiguos de India, junto al cadáver y exigieron el dinero, pero la entidad en un principio se negó a entregarlo, indica NDTV.

“Los aldeanos exigieron que el banco les diera dinero de la cuenta para la cremación o de lo contrario no lo incinerarían… Hubo presión sobre el banco, que finalmente liberó algo de dinero tras la intervención de la comisaría local”, dijo el oficial de policía local Amrendar Kumar.

El gerente de la sucursal de Canara Bank, Sanjeev Kumar, dijo que nunca había vivido una situación así y explicó, según el mismo canal, que después de más de una hora liberó 10.000 rupias, suficientes para cubrir los gastos de cremación, y ellos se llevaron el cadáver del lugar.

Shakuntala Devi, vecina de Yadav, dijo que el hombre no era dueño de ninguna tierra y que no recibió ningún apoyo del gobierno. “No había nadie que lo cuidara, aunque llevaba meses enfermo. Solíamos darle comida cocinada y otras cosas”.