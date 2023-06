Las redes sociales han permitido que situaciones alocadas e inéditas sean compartidas por personas, volviéndose en algunas ocasiones virales por su gracia.

La protagonista de esta historia se convirtió en tendencia luego de asistir a una fiesta temática de neón, lo que ella pensó que sería una gran velada, terminó en un desenlace inesperado.

Todo ocurrió cuando la chica decidió grabar un video para mostrar el maravilloso momento que estaba viviendo, sin embargo, su felicidad se convirtió en vergüenza al darse cuenta que algo en su cara brillaba más de lo usual.

Pues mientras sonreía uno de sus dientes brillaba intensamente mientras que el resto no, fue en este momento que la mujer contó que tenía un diente reconstruido, adicionando que este fue uno de los “momentos de humillación más grandes del mundo”, puesto que no pudo sonreír más durante toda la fiesta.

El acontecimiento se hizo tendencia alcanzando 8.5 millones de reproducciones y más de 393 mil likes, por supuesto no pasó desapercibido donde muchos usuarios aprovecharon para hacer comentarios graciosos y hasta identificados se sintieron.

“Gracias por el dato, no voy a una de esas”, “me paso al revés se me veían todos blancos menos el arreglado. parecía q me faltaba un diente”, “vos decid que era parte del outfit”, “Yo que tengo 20 carillas”, son algunos de los comentarios.