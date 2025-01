Un usuario de X, conocido como ‘Kuke‘, compartió una experiencia que resonó con muchos de sus seguidores después de su primera cita del año 2025.

Esta historia no solo capturó la atención de su audiencia, sino que también ofreció un giro inesperado que trae a colación la importancia del respeto y la honestidad en las relaciones modernas. ‘Kuke’ comenzó el día con mucha anticipación y algo de nerviosismo.

Previamente a su encuentro, recurrió a su comunidad en línea buscando consejos, lo que causó una variedad de respuestas que oscilaban entre el humor y la sinceridad.

“Muchachos, hoy voy a tener una cita por primera vez en este 2025. ¿Algún consejo para no cagarla?”, escribió en su post inicial. Esto desencadenó una serie de recomendaciones amistosas y de apoyo por parte de sus seguidores.

Después de la cita, ‘Kuke’ publicó una fotografía junto a la chica, sin mostrar sus rostros, acompañada del comentario: “Ya están, muchachos, lo logramos”, dando a entender que el encuentro había sido un éxito.

Sin embargo, las cosas tomarían otro curso horas más tarde. La situación se complicó cuando ‘Kuke’ decidió compartir con sus seguidores unas capturas de pantalla de la conversación post-cita con la chica.

En estas, él expresaba su satisfacción por el buen momento pasado y su interés en cómo ella había disfrutado de la cita. La respuesta de ella fue sorprendente y provocó desconcierto: “¿En qué momento sacaste la foto?”.

Al ser cuestionada sobre la publicación de la imagen, la chica reveló algo que dejó al chico y a su audiencia perplejos: “Mira, pasa que no te dije, pero tengo novio, ‘Kuke’. Te lo quería decir anoche, pero no me animé”.

Esta revelación llevó al protagonista de la historia a cuestionar por qué ella había accedido a salir con él después de tres meses de conversaciones. La chica, intentando restablecer importancia al encuentro, lo catalogó como una “cita de amigos” e intentó minimizar el contacto físico que habían tenido.

“Pasa que los pibes como vos piensan cosas que no son”, fue una de las frases que utilizaron para tratar de justificar el malentendido. Motivados por la indignación del desenlace, los seguidores del usuario rápidamente expresaron su apoyo y criticaron la actuación de la chica, destacando la necesidad de claridad y sinceridad en las relaciones.

Respuesta de la chicha que salió con ‘Kuke’ y tenía novio

La respuesta de ella, lejos de apaciguar las cosas, fue minimizar el incidente: “Igualmente, fueron unos besos y ya está, nada fuera de lo normal. Tampoco te la creas tanto por invitarme a salir y darnos unos besos”.

La historia de ‘Kuke’ es un claro ejemplo de cómo las expectativas y las comunicaciones no claras pueden llevar a situaciones inesperadas y, a veces, desagradables.

Si bien la tecnología y las redes sociales facilitan las conexiones entre las personas, este caso subraya la importancia de establecer límites claros y ser abiertos acerca del estatus y las intenciones en las relaciones.

