La mujer trabajaba como guardia de seguridad en una prisión de máxima seguridad en Australia, pero los acosos sexuales de su trabajo terminaron por desesperarla.

“Estaba en el área de justicia juvenil y luego en máxima seguridad durante cinco años. También estuve en las reservas del ejército. Era muy buena en lo que hacía, pero constantemente luchaba para ascender en la cadena y nunca iba a ganar. Estaba harta de la violencia, harta de las insinuaciones sexuales. Me trataban como objeto y pensé por qué no hacer dinero con eso”, dijo Deltore en una entrevista para el medio New York Post.